Il ministro degli Esteri ha dichiarato che le dichiarazioni di Ben Gvir non sono collegate ai fatti riguardanti la flottiglia. Tajani ha affermato che, secondo lui, si può distinguere tra le affermazioni pubbliche e le azioni concrete. Ha inoltre affermato che Netanyahu e altri leader sono stati assolti da responsabilità dirette in merito alla vicenda. La questione riguarda le responsabilità politiche e le dichiarazioni fatte pubblicamente.

Amici come prima Il ministro promette sanzioni, ma il governo tace sulla rogatoria dei pm di Roma. Che guardano all’intera catena di comando. L’inchiesta tra pressioni e prudenza: c’è il nodo della collaborazione di Tel Aviv. Che non arriverà Amici come prima Il ministro promette sanzioni, ma il governo tace sulla rogatoria dei pm di Roma. Che guardano all’intera catena di comando. L’inchiesta tra pressioni e prudenza: c’è il nodo della collaborazione di Tel Aviv. Che non arriverà «Un conto sono le dichiarazioni e un conto sono i fatti», dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Se stesse parlando dell’atteggiamento del governo italiano verso i crimini israeliani non si potrebbe che essere d’accordo con lui e apprezzarne la tardiva ma quanto mai opportuna autocritica. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Colpa di Ben Gvir». Flotilla, Tajani assolve Netanyahu e gli altri

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LA COLPA È DI TUTTO IL GOVERNO NETANYAHU NON SOLO DI Itamar Ben-Gvir

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