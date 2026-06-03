Noa in tour in Italia | Netanyahu rieletto? In Israele una dittatura fascista A Eurovision non avrei partecipato

Noa, in tour in Italia a luglio e settembre, ha commentato la recente rielezione del leader israeliano, definendo il governo come una dittatura fascista. Ha anche detto che, se fosse ancora in attività, non avrebbe partecipato al festival Eurovision. La cantante e attivista ha sottolineato che le prossime elezioni nel suo paese saranno determinanti.

Noa sarà in tour in Italia a luglio e settembre, la cantautrice e attivista racconta a Fanpage: "Le prossime elezioni saranno decisive per Israele. La musica può ancora avvicinare le persone". E a Eurovision 2026 non avrebbe partecipato, pur essendo contro il boicottaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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