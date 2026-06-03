' No Base' in corteo a Pontedera contro le politiche di guerra
Nel corteo di Pontedera di ieri, 2 giugno, Festa della Repubblica, il Movimento no base ha protestato contro le politiche di guerra. La manifestazione ha sottolineato che la Toscana non deve diventare un hub logistico per i conflitti globali. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti che hanno espresso il loro dissenso attraverso cartelli e slogan. La protesta si è svolta in una giornata di rilevante importanza nazionale, attirando l’attenzione su questa posizione.
Si è svolta nella significativa giornata di ieri, 2 giugno, Festa della Repubblica, la manifestazione promossa a Pontedera dal Movimento no base, per dire che "la Toscana non può e non deve diventare l'hub logistico delle guerre globali". Ampia la partecipazione fin dal concentramento delle ore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Manifestazione No Base Migliaia in strada a Pontedera LIVE
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