' No Base' in corteo a Pontedera contro le politiche di guerra

Notizia in breve

Nel corteo di Pontedera di ieri, 2 giugno, Festa della Repubblica, il Movimento no base ha protestato contro le politiche di guerra. La manifestazione ha sottolineato che la Toscana non deve diventare un hub logistico per i conflitti globali. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti che hanno espresso il loro dissenso attraverso cartelli e slogan. La protesta si è svolta in una giornata di rilevante importanza nazionale, attirando l’attenzione su questa posizione.