Corteo No Base del 25 aprile | 500 in marcia davanti alla base americana Camp Darby

Circa 500 persone hanno partecipato a un corteo tra Pisa e San Piero a Grado, davanti alla base americana di Camp Darby, il 25 aprile. Durante la marcia, sono state scritte alcune affermazioni sulla recinzione della base. La manifestazione è stata organizzata dal Movimento No Base. Il corteo si è mosso lungo il percorso tra le due località, con partecipanti che hanno espresso il loro punto di vista attraverso scritte lungo il perimetro della base.

La manifestazione tra Pisa e San Piero a Grado. Scritte lungo la recinzione della base durante il percorso del corteo promosso dal Movimento No Base.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corteo No Base del 25 aprile: 500 in marcia davanti alla base americana Camp Darby Notizie correlate Camp Darby, il 25 aprile manifestazione davanti alla base americana: "Chiusura e riconversione civile"Il 25 aprile il Movimento No Base ha annunciato una manifestazione davanti Camp Darby per rilanciare la contestazione alle basi militari sul... Presidio a Camp Darby . La sinistra radicale: "Stop all’uso della base""La risoluzione approvata alla Camera parla di una messa a disposizione totale di tutte le basi americane sul nostro territorio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La pace è qualcosa che si fa. Il 25 aprile del Movimento no base di Pisa a Camp Darby; Lanciato per il 25 Aprile il corteo verso Camp Darby contro la guerra e le basi militari sul territorio; Nuovo corteo dei No Base . Da Camp Darby ai Tre Pini; A Pisa e Livorno il 25 aprile è antimilitarista: un corteo verso la base di Camp Darby. Corteo No Base del 25 aprile: 500 in marcia davanti alla base americana Camp DarbyCorteo No Base del 25 aprile: 500 in marcia davanti alla base americana Camp Darby ... msn.com Corteo a Sigonella: No alla Sicilia come base logisticaSigonella; corteo, accuse e tensioni. Cresce la mobilitazione contro l’uso militare del territorio e il ruolo strategico della Sicilia. catania.liveuniversity.it +++FESTA DELLA LIBERAZIONE: RINNOVARE VALORI BASE DEMOCRAZIA+++ MESSAGGIO DEL SINDACO SANDOMENICO: Il 25 aprile rappresenta una delle date fondanti della nostra storia nazionale: il giorno in cui l’Italia riconquistò la libertà, ponend - facebook.com facebook Il problema alla base del funzionamento di ogni istituzione umana é come avere i singoli con una fortissima auto esigenza inseriti in un contesto che li aiuta Che sia una famiglia, una scuola, una azienda, uno stato x.com