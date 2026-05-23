Il maxi corteo contro la guerra a Monza in arrivo migliaia di persone | il percorso e le strade chiuse

A Monza, domenica 24 maggio, si prevede la partecipazione di migliaia di persone a un corteo contro la guerra. Il percorso interesserà diverse vie centrali, che saranno chiuse al traffico durante l’intera manifestazione. Le strade interessate saranno delimitate per garantire il passaggio del corteo e la sicurezza dei partecipanti. La manifestazione si svolgerà nel pomeriggio, con partenza e arrivo in punti specifici del centro cittadino.

Un maxi corteo contro la guerra che per tutto il pomeriggio di domenica 24 maggio “blinderà” la città di Monza. Un evento organizzato dal gruppo Monza per la pace e al quale hanno aderito oltre 100 organizzazioni (e altre se ne stanno via via aggiungendo): sindacati, partiti, comitati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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