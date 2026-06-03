No a 50 milioni così il Milan perde Maignan

Il Chelsea ha offerto circa 50 milioni di euro per il portiere Mile Svilar, ma il Milan ha deciso di non accettare questa cifra. La trattativa tra le due squadre si è conclusa con un rifiuto da parte del club rossonero, che ha scelto di non cedere il giocatore a quella cifra. La proposta è arrivata dopo settimane di trattative, ma senza esito positivo. La posizione del Milan resta ferma sulla volontà di non vendere il portiere.

La storia potrebbe partire da Roma e finire a Milano. Negli ultimi giorni il Chelsea avrebbe provato a mettere le mani su Mile Svilar, presentando un’offerta vicina ai 50 milioni di euro. Una cifra enorme per un portiere. Eppure la risposta della Roma sarebbe stata negativa, come riferito dal Corriere dello Sport. Il club giallorosso considera il serbo uno dei pilastri del progetto e non avrebbe alcuna intenzione di aprire una trattativa, almeno alle condizioni attuali. Una presa di posizione molto chiara. Quando una grande società come il Chelsea si vede chiudere una porta in faccia, però, difficilmente smette di cercare. Semplicemente cambia obiettivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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