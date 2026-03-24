Un veicolo ha attraversato un passaggio a livello senza fermarsi, portandosi via la sbarra di chiusura. L'incidente è avvenuto in via Saraceni a Santa Maria Capua Vetere, vicino al civico 16, quando l’automobilista alla guida di una Fiat Punto non ha rispettato il segnale di stop. La sbarra è stata trascinata via, causando il blocco temporaneo del traffico nella zona.

E' quanto accaduto in via Saraceni a Santa Maria Capua Vetere. Sul posto gli agenti della polizia municipale Ha ‘tirato dritto' portandosi con sè la sbarra del passaggio a livello. E' quanto accaduto poco fa in via Saraceni a Santa Maria Capua Vetere dove un uomo alla guida di una Fiat Punto, all'altezza del civico 16, non si è avveduto dello stop imposto dalla sbarra trascinandola via. Si è poi fermato ma il danno era stato già fatto. Sul posto gli agenti della polizia municipale che hanno sanzionato l'incauto automobilista. Traffico bloccato con lunghe code in via Saraceni e via Avezzana. Il personale delle ferrovie dello stato è a lavoro per il ripristino della barriera divelta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Non si ferma al rosso e abbatte la sbarra del passaggio al livello: traffico in tilt

Articoli correlati

Leggi anche: Auto finisce contro il passaggio a livello: traffico ferroviario in tilt e treni cancellati

Incidente al passaggio a livello, danneggiate le sbarre: treni in tilt sulla Milano-VareseRitardi fino a 40 minuti, cancellazioni e treni limitati nella percorrenza sulla linea Milano-Varese nella mattinata di mercoledì 21 gennaio.

Approfondimenti e contenuti su Non si ferma al rosso e abbatte la...

Temi più discussi: La moto che sfreccia a 150km/h e il semaforo bruciato, il video postato (settimane) prima dell'incidente; Vigevano spegne i T-red che filmano chi attraversa con il rosso; Inseguimento con sparatoria da Affori a Bollate: uomo armato ancora in fuga. Speronata una moto della polizia; T-Red al semaforo sulla Postumia, il nuovo occhio elettronico immortala e multa chi passa con il rosso.

Tragico scontro tra un' auto e una moto: muoiono due ventenniUna ragazza di 20 anni e un giovane di 23, sono morti la notte scorsa intorno alle 4 in un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella e un'auto in viale Mugello a ... msn.com

Fa il pieno d’alcol, brucia il semaforo rosso e non si ferma all’alt della polizia: arrestato dopo essersi schiantato sul marciapiedeMilano, 1 marzo 2026 – Il rosso bruciato sotto gli occhi dei ghisa di Zona 8. La fuga al successivo alt. Lo schianto alla rotonda. L'alcoltest che fa segnare valori di tre volte superiori al limite ... ilgiorno.it

Il Sì si ferma al 46%. La riforma viene quindi rigettata: il testo non entrerà in vigore e resterà valido l’assetto costituzionale precedente - facebook.com facebook

Uil Veneto: "La sequenza di infortuni mortali non rallenta, non si ferma". x.com