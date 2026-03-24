guasto al passaggio a livello mattina di passione sui treni

È il passaggio a livello di via Panzini, a Bellaria, il punto da cui all’alba di ieri si sono irradiati i disagi sulla linea ferroviaria Rimini-Ravenna-Bologna. Il guasto, registrato intorno alle 6.10 nel tratto tra Igea Marina e Cesenatico, ha inciso subito sulla circolazione dei primi treni del mattino, con effetti a catena lungo tutta la linea costiera. Tra i convogli coinvolti anche il regionale 4000 diretto a Bologna Centrale: il treno, previsto in partenza da Rimini alle 6.52, è stato cancellato tra Rimini e Cesenatico ed è partito direttamente da Cesenatico, soluzione adottata per consentire la gestione del traffico ferroviario nel tratto interessato dal guasto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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