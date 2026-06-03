Niente festival | purghe staliniane per Erri De Luca il compagno che si è permesso di dissentire dai flotillisti

Notizia in breve

Un autore italiano è stato escluso da un festival letterario dopo aver espresso opinioni critiche sui recenti eventi a Gaza e Israele. La sua partecipazione è stata cancellata, e sono stati adottati provvedimenti nei suoi confronti per aver dissentito dalla posizione ufficiale del partito di sinistra. La decisione ha generato reazioni di sanzione interna e di censura, impedendo la sua presenza all’evento.