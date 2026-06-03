Nicole Minetti la Procura di Milano dà l' ok alla grazia | smentiti i sospetti nessuna irregolarità nel procedimento di adozione

La Procura generale di Milano ha dato il via libera alla grazia per Nicole Minetti, confermando che non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento di adozione. Dopo aver esaminato le notizie pubblicate sui media, gli investigatori hanno concluso che non ci sono elementi per contestare la legalità dell’iter. La decisione è arrivata dopo alcuni approfondimenti richiesti in seguito alle notizie diffuse sulla stampa.

La Procura generale di Milano ha confermato il parere positivo alla grazia per Nicole Minetti dopo gli approfondimenti richiesti per le notizie pubblicate sulla stampa. I sospetti contro l'igienista dentale, ex consigliera regionale della Lombardia, si sono rivelati falsi. Il caso è ormai noto. 🔗 Leggi su Today.it

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Grazia Minetti, la Procura Generale di Milano: Accertamenti urgenti, potremmo modificare parere

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Signori putinari del @fattoquotidiano alias misfatto quotidiano, spero che vi tolgano pure le mutande sporche. Nicole Minetti, la Procura di Milano dà l'ok alla grazia: Dagli accertamenti non sono emersi fatti contrastanti. Fine post. x.com

Nicole Minetti, procura generale: non ci sono per ora elementi per cambiare parere sulla grazia reddit

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