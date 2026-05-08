La procura ha confermato che, nel caso di Nicole Minetti, non sono state riscontrate irregolarità nell’adozione. Non risultano denunce o indagini in corso né precedenti penali all’estero, né in Spagna né in Uruguay, relative a favoreggiamento della prostituzione o altri reati. La conferma arriva dopo aver verificato le informazioni disponibili e aver esaminato eventuali segnalazioni o procedimenti legali collegati.

Non sono emerse denunce, indagini in corso o precedenti penali all’estero, in Spagna o in Uruguay, per favoreggiamento della prostituzione o altri reati. Nessun elemento tale, almeno per il momento perché gli accertamenti sono ancora in corso, da portare la Procura generale di Milano a rivedere il parere positivo già espresso sulla grazia a Nicole Minetti, basato anche sullo "stile di vita successivo al reato" che ha visto l’ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale in Lombardia "impegnata costantemente in attività a carattere umanitario (.) con l’adozione di un minore con gravi problemi di salute", in cura a Boston, concessa a lei e al compagno Giuseppe Cipriani dal Tribunale di Maldonado, in Uruguay.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La procura sul caso di Nicole Minetti: "Nessuna irregolarità nell’adozione"

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