Il pubblico ministero di Milano ha confermato che l’adozione del minore da parte di Nicole Minetti è avvenuta senza irregolarità. La decisione sulla grazia, concessa di recente, è stata valutata positivamente, senza riscontrare anomalie o violazioni nelle procedure adottate. La conferma ufficiale arriva dopo un’analisi approfondita delle pratiche adottate nel procedimento di adozione.

Milano, 3 giugno 2026 – Nuova svolta nell’ambito dell’indagine sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Dagli accertamenti svolti infatti "risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito". https:www.quotidiano.netcronacacondannata-per-il-rubygate-minetti-005b95bc Lo scrive il procuratore generale di Milano Francesca Nanni in una nota in cui dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza, la pg conferma parere positivo alla grazia concessa dal presidente della Repubblica a febbraio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Quotidiano.net - Nicole Minetti, il Pg di Milano conferma il parere positivo sulla grazia concessa: “Zero irregolarità nell’adozione del minore”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nicole Minetti e le polemiche sulla grazia: Mai indagata in Uruguay

Notizie e thread social correlati

Nicola Minetti, il Pg di Milano conferma il parere positivo sulla grazia concessa: “Zero irregolarità sull’adozione del minore”Il procuratore generale di Milano ha confermato che non ci sono irregolarità nell’adozione di un minore collegata alla grazia concessa a Nicole...

Nicole Minetti, pg di Milano conferma parere positivo sulla grazia: «Nessun fatto contrastante, smentite le dichiarazioni sui festini»Il pubblico ministero di Milano ha confermato il parere positivo sulla richiesta di grazia, dichiarando che i fatti riportati nelle notizie di stampa...

Argomenti più discussi: Minetti: Ingiustificata esposizione mediatica per mio figlio. Meloni: Escludo le dimiss; Nicole Minetti rompe il silenzio contro il Fatto quotidiano e chiama gli avvocati. La grazia e i dubbi: Da ora basta notizie false su di me.

Il caso della grazia a Nicole Minetti si sta sgonfiando reddit

Grazia a Minetti, la pg di Milano conferma il parere positivo: Notizie di stampa falseLe notizie di stampa su Nicole Minetti erano false, quindi nulla da eccepire sulla grazia concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a febbraio. Queste le conclusioni cui è giunto il p ... affaritaliani.it

Nicole Minetti, pg di Milano conferma parere positivo sulla grazia: Nessun fatto contrastante con il quadro probatorio già acquisitoDagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che ... ilmattino.it