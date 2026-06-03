La Procura generale di Milano ha confermato il parere favorevole sulla richiesta di grazia a Nicole Minetti. I dettagli pubblicati dal Fatto Quotidiano riguardo alla vicenda sono stati smentiti, secondo quanto comunicato dalla procura. La decisione sulla grazia rimane in attesa di ulteriori passaggi. La conferma arriva dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sui media.

La Procura generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti e con quattro parole ha sotterrato i presunti scoop giornalistici, in particolare del Fatto Quotidiano, su fantomatici festini, irregolarità nelle procedure d’adozione del bambino al centro della richiesta e misteriose morti che si sarebbero consumati in Uruguay e dai quali era scaturito il surplus di approfondimenti sul caso. «Non corrispondono al vero», si legge nella nota di due pagine firmata dalla procuratrice generale Francesca Nanni, con cui è stata data notizia della decisione. La Procura: i presunti scoop del Fatto «non corrispondono al vero». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Secoloditalia.it - Nicole Minetti, la Procura di Milano conferma il sì alla grazia: gli “scoop” del Fatto «non corrispondono al vero»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CASO MINETTI, la procura generale: FALSE ACCUSE, non c'era nulla che impedisse la GRAZIA

Notizie e thread social correlati

Si sgonfia il caso della Grazia a Nicole Minetti, la Procura generale di Milano smonta le accuse: “Le notizie di stampa non corrispondono al vero”La Procura generale di Milano ha respinto le accuse riguardanti la concessione della grazia a Nicole Minetti, affermando che le notizie di stampa non...

“Niente rogatoria sulla testimone”. Grazia a Nicole Minetti, la procura generale di Milano conferma il parere e smentisce il Fatto QuotidianoLa Procura generale di Milano ha comunicato che, dopo accertamenti svolti negli ultimi mesi, non sono stati trovati elementi che contraddicano le...

Temi più discussi: A 102 anni riceve la tessera dell’Anc; A bordo di una moto rubata con droga, arnesi da scasso e carte di credito clonate: arrestati due cittadini italiani; Pgt, l’opposizione chiede un incontro per la cittadinanza; Villanova Music Fest dal 5 al 7 giugno.

Nicole Minetti, la Procura di Milano dà l'ok alla grazia: Dagli accertamenti non sono emersi fatti contrastanti x.com

Nicole Minetti, procura generale: non ci sono per ora elementi per cambiare parere sulla grazia reddit

La procura conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti: non sarà revocataLa Pg di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia concessa lo scorso febbraio a Nicole Minetti, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli ... fanpage.it

Nicole Minetti, la Procura conferma il sì alla grazia: Accuse false su droga, sesso, festini e indagini all'esteroLa Procura generale di Milano conferma il proprio giudizio favorevole sulla grazia a Nicole Minetti e smentisce le accuse che avevano ... msn.com