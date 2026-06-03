Gli accertamenti della Procura generale di Milano sulla richiesta di grazia per Nicole Minetti hanno escluso ogni collegamento con i presunti festini. Le indagini hanno portato a una smentita netta delle accuse principali emerse negli ultimi mesi. Non sono stati riscontrati elementi che colleghino l’ex consigliera regionale a eventi di quel tipo. La vicenda si conclude senza ulteriori sviluppi sul fronte delle accuse.

Nicole Minetti, svolta sulla grazia: nessun riscontro alle accuse sui presunti festini. Si chiudono con una netta smentita delle principali accuse emerse negli ultimi mesi gli approfondimenti svolti dalla Procura generale di Milano nell’ambito della richiesta di grazia presentata per Nicole Minetti. La relazione, trasmessa al Ministero della Giustizia e successivamente inoltrata alla Presidenza della Repubblica, esclude elementi che possano ostacolare l’esame dell’istanza. Secondo quanto comunicato dalla procuratrice generale Francesca Nanni, che ha seguito gli accertamenti insieme al sostituto procuratore generale Gaetano Brusa, non risultano segnalazioni di reato, procedimenti pendenti o coinvolgimenti in indagini nei confronti di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani né in Uruguay né in Spagna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Nicole Minetti, cosa emerge dagli accertamenti per la grazia: cadono le accuse sui presunti festini

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