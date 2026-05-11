Il Fatto Nicole Minetti e la testimone dei presunti festini con le escort in Uruguay

In un procedimento giudiziario, si parla di Nicole Minetti e di una donna uruguaiana di 46 anni, Graciela Mabel De Los Santos Torres, che ha lavorato per quasi vent’anni in una tenuta a Punta del Este di proprietà di un noto imprenditore. La donna, che ha avuto un ruolo come testimone, è coinvolta in accuse relative a presunti festini con escort in Uruguay.

Graciela Mabel De Los Santos Torres, massaggiatrice uruguaiana di 46 anni, ha lavorato nella tenuta di Giuseppe Cipriani a Punta del Este per quasi 20 anni. E oggi in un’intervista al Fatto Quotidiano dice di aver visto passare nella finca “Gin Tonic” modelle, imprenditori, politici e ragazze arrivate da Brasile, Argentina, Italia e Uruguay. Sostiene quindi che « Nicole Minetti non ha mai cambiato vita, ha continuato a fare quello per cui era stata condannata in Italia, il favoreggiamento della prostituzione». E dice di essere pronta a parlare con i magistrati di Milano per gli accertamenti sulla grazia chiesti dal Quirinale. Graciela Mabel De Los Santos Torres.🔗 Leggi su Open.online

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