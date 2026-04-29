L'atleta pugliese, dopo aver affrontato un infortunio alla spalla, ha partecipato ai campionati europei in Georgia. In questa competizione, ha conquistato medaglie nelle discipline dello strappo con 78 kg e nello slancio con 98 kg, ottenendo anche il totale nella categoria di peso 48 kg. La sua vittoria rappresenta il ritorno alle competizioni dopo il periodo di recupero.

C’è un momento, nello sport come nella vita, in cui tutto sembra fermarsi. E poi ce n’è un altro, più raro, in cui tutto riparte insieme. Per Giulia Imperio quel momento ha il peso preciso di 176 chili sollevati sulla pedana europea di Batumi, in Georgia. Dopo due anni lontana dalle gare internazionali, un’operazione alla spalla destra e un percorso personale complesso, la ragazza pugliese (24 anni) dell’Esercito è tornata a prendersi tutto: oro nello strappo (78 kg), nello slancio (98 kg) e nel totale. Campionessa europea, di nuovo. Ma soprattutto, come scrive lei stessa, “rinata”. “Sono rinata”: parola forte. Da dove riparte? "Dall’infortunio, dall’operazione a novembre 2024.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Imperio, gli ori della rinascita: "Dopo l'infortunio alla spalla sono uscita da un tunnel"

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