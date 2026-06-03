La ginnasta di Muggiò, nonostante un infortunio, ha conquistato il titolo di campionessa italiana. Ha salito il podio mantenendo la determinazione, stringendo i denti durante la premiazione.

Muggiò (Monza e Brianza), 3 giugno 2026 – Sul gradino più alto del podio ci è salita stringendo i denti. Con un ginocchio che da tempo le presenta il conto a ogni allenamento e con la consapevolezza che tra poche settimane dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Eppure Nicole Finatti, diciottenne di Muggiò, ha trovato ancora una volta la forza di stupire tutti. Ai campionati nazionali Csen di ginnastica artistica, andati in scena a Cesenatico, l’atleta della Elga Sport di Nova ha conquistato il titolo di campionessa italiana al corpo libero nella categoria Senior, aggiungendo un prestigioso argento alle parallele e un quinto posto alla trave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nicole Finatti più forte dell’infortunio: la ginnasta di Muggiò è campionessa italiana

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