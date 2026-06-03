Grazia a Nicole Minetti la procura generale conferma | Parere resta positivo Dai media fatti non veri Cosa emerge dalla verifica sull’adozione

La Procura generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia concessa all’ex consigliera regionale Nicole Minetti. La procura ha anche affermato che dai media sono stati diffusi fatti non veri riguardo alla vicenda. La decisione di mantenere il via libera era stata comunicata in precedenza, e ora è stata ufficialmente confermata.

La Procura generale di Milano ha ribadito il proprio via libera alla grazia concessa all’ex consigliera regionale Nicole Minetti. A renderlo noto è una nota dei vertici della magistratura milanese, dopo che le nuove verifiche erano state sollecitate dal Capo dello Stato dopo il provvedimento di clemenza firmato a febbraio e le polemiche scoppiate dopo le inchieste del Fatto quotidiano. Secondo il procuratore generale Francesca Nanni, i risultati degli ultimi accertamenti sono già stati trasmessi al ministero della Giustizia. Nel comunicato la procura generale, guidata da Francesca Nanni e con il sostituto pg Gaetano Brusa, spiega di aver delegato controlli ai carabinieri e all’Interpol per appurare la fondatezza delle notizie comparse su Il Fatto Quotidiano e di quelle uscite successivamente. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nicole Minetti e la grazia, la Procura Generale: accertamenti urgenti su fatti gravissimi,

Notizie e thread social correlati

Grazia a Nicole Minetti, la procura generale frena. Le verifiche dell’Interpol sull’adozione e il parere favorevole: «Perché per ora non cambiamo idea»La procura generale di Milano ha ricevuto le risposte di Interpol riguardo alle verifiche condotte in Uruguay e in Spagna sulla grazia concessa a...

Nicole Minetti, la decisione sulla grazia: cosa emerge dalla procura generaleUna decisione sulla grazia riguarda una ex consigliera regionale coinvolta in procedimenti giudiziari passati.

Temi più discussi: Ruby Ter, l’imputata Miriam Loddo: Stupita dalla grazia a Minetti? No, è una brava persona; L’affaire Minetti, simbolo della crisi dei valori della nostra società; Nicole Minetti e Cipriani, mossa dei legali: chiesti risarcimenti contro Fatto Quotidiano, Cartabianca e Report; Perbenismo e invidia sociale.

Grazia a Nicole Minetti, la Procura Generale di Milano rinvia l’udienza e prende tempo fino a giugno. @thomasmackinson x.com

Il caso della grazia a Nicole Minetti si sta sgonfiando reddit

Grazia a Minetti, la procura generale di Milano conferma il parere positivoLo scrive il procuratore generale di Milano Francesca Nanni in una nota in cui dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza, la ... ansa.it

Nicole Minetti, pg di Milano conferma parere positivo sulla grazia: Nessun fatto contrastante con il quadro probatorio già acquisitoDagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento ... msn.com