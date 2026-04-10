Neuroradiologia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona | convegno all' Lloyd’s Baia Hotel

Si svolge oggi e domani presso il Lloyd’s Baia Hotel di Salerno la XIX edizione del Corso di Neuroradiologia Interventistica, un evento che si conferma tra i principali nel panorama scientifico nazionale. L’appuntamento si concentra sulla presentazione di tecniche e procedure in ambito neuroradiologico, coinvolgendo professionisti e specialisti del settore. La manifestazione si tiene nella struttura alberghiera di Salerno, attirando partecipanti provenienti da diverse regioni italiane.

Si conferma tra gli appuntamenti più rilevanti del panorama scientifico nazionale il Corso di Neuroradiologia Interventistica, giunto alla XIX edizione, in programma oggi e domani presso il Lloyd’s Baia Hotel di Salerno. L’evento è organizzato sotto la responsabilità scientifica del Prof. Luigi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Pasqua di solidarietà al Ruggi d’Aragona: l’Esercito dona sorrisi ai piccoli pazientiIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Ruggi d'Aragona, la Fp Cgil: "Si apra un asilo nido aziendale"La Funzione Pubblica Cgil di Salerno, tramite il suo segretario generale Antonio Capezzuto, ha presentato una proposta formale alla Direzione... Argomenti più discussi: Ictus e realtà virtuale: alla Clinica Quarenghi uno studio dimostra l'efficacia nel recupero della mano; Catania, tumore aggressivo a 10 anni: intervento salva la vita al bimbo al San Marco. Selezione di candidati idonei alla nomina a Direttore Generale dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona e dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano14/07/2023 - Avviso pubblico per la formazione delle rose di candidati idonei alla nomina a Direttore Generale dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno e dell’AORN Sant’Anna e San ... regione.campania.it Cure palliative anche a casa con il metaverso: al San Giovanni di Dio il nuovo servizio dell’Aou di CagliariLe cure palliative arrivano a casa dei pazienti oncologici e cronici grazie anche all’Ospedale nel Metaverso dell’Aou di Cagliari e alla Stanza Multisensoriale Serena. Si tratta della prima azienda ... unionesarda.it San Giovanni di sinis - facebook.com facebook