New York mistero nella Grande Mela | gruppi di persone sorprese a entrare di notte nelle fogne
A New York, gruppi di persone sono stati visti entrare e uscire dal sistema fognario durante le ore notturne. La polizia sta conducendo indagini per chiarire cosa stia accadendo. Nessuna informazione ufficiale sui motivi di queste azioni o sulla presenza di queste persone nelle fogne. La situazione ha suscitato curiosità tra i residenti e le autorità locali.
Una serie di bizzarri avvistamenti di persone che entrano ed escono dal vasto sistema fognario sotterraneo di New York City porta la città a chiedersi cosa stia succedendo esattamente, con la polizia che ora indaga sul mistero sotterraneo. Le telecamere di sicurezza hanno registrato almeno tre casi notturni in cui gruppi di persone sono entrati o usciti dai tunnel fognari attraverso buchi di manutenzione nelle strade di Brooklyn e Queens. In un video, girato venerdì mattina presto nella sezione di Williamsburg a Brooklyn, un gruppo di circa sette persone è stato registrato mentre saltava fuori da una buca di manutenzione nel mezzo di un incrocio, in piena vista delle auto che passavano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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