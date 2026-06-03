New York mistero nella Grande Mela | gruppi di persone sorprese a entrare di notte nelle fogne

Notizia in breve

A New York, gruppi di persone sono stati visti entrare e uscire dal sistema fognario durante le ore notturne. La polizia sta conducendo indagini per chiarire cosa stia accadendo. Nessuna informazione ufficiale sui motivi di queste azioni o sulla presenza di queste persone nelle fogne. La situazione ha suscitato curiosità tra i residenti e le autorità locali.