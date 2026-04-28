Eugene Onegin dal Met di New York al Tiberio | la grande opera lirica di Tchaikovsky in diretta per una notte
Al Cinema Teatro Tiberio di Rimini arriva in diretta dal Metropolitan Opera di New York la messa in scena di “Eugene Onegin” di Tchaikovsky, trasmessa via satellite. La rappresentazione, che si svolge in una sera, permette al pubblico di seguire l’opera lirica senza spostarsi oltre oceano. L’evento si inserisce in una serie di appuntamenti che collegano il teatro di New York con diverse città italiane.
Da New York a Rimini, la musica di Tchaikovsky attraversa l’oceano per una notte soltanto. Al Cinema Teatro Tiberio arriva “Met Live: Eugene Onegin”, la diretta via satellite dal Metropolitan Opera di New York. L’appuntamento è per venerdì 2 maggio, alle 19, e porterà in sala l’opera di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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