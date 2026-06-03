Un cortometraggio realizzato interamente con l’intelligenza artificiale affronta il tema dell’Apocalisse come processo di svelamento del vero. L’opera, creata dall’artista, si propone di rompere gli schemi tradizionali attraverso un approccio innovativo. Il progetto si concentra sulla rappresentazione visiva e narrativa di un mondo in trasformazione, utilizzando tecnologie digitali avanzate. La produzione è stata sviluppata senza interventi umani diretti nel processo creativo, evidenziando l’impiego dell’intelligenza artificiale come strumento principale.

Un cortometraggio interamente sviluppato con l’ intelligenza artificiale e che esplora il significato contemporaneo dell’ Apocalisse, intesa come processo di rivelazione del vero. Un’opera che combina cinema, linguaggio simbolico e sperimentazione artistica immersiva e che è stata presentata attraverso un intervento visivo in Times Square, a New York, utilizzando uno degli schermi pubblicitari più celebri al mondo trasformato per alcuni giorni in un dispositivo critico e narrativo. È quanto realizzato dall’artista vedanese Max Falsetta Spina che, nel pieno della New York Art Week, la settimana che trasforma la Grande Mela nel centro mondiale... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cortometraggio d’autore. Max Falsetta Spina artista nella Grande Mela: "Così rompo gli schemi"

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