A Brooklyn e Queens, alcuni uomini sono stati avvistati uscire dai tombini in diverse zone della città. Le forze dell’ordine stanno indagando su questi episodi, che si sono verificati negli ultimi giorni. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle identità o le motivazioni di queste persone. La polizia sta monitorando la situazione e raccogliendo testimonianze tra i residenti.

A New York c'è un mistero che nelle ultime settimane ha attirato l'attenzione della polizia e dei residenti. Diversi video diffusi sui social mostrano gruppi di uomini emergere dai tombini della città nel cuore della notte, dopo aver trascorso ore all'interno della rete fognaria. Le immagini, riprese in vari quartieri di Brooklyn e del Queens, hanno spinto le autorità ad avviare un'indagine per capire cosa stesse accadendo sotto le strade della metropoli. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di New York (NYPD), al momento non esiste alcuna minaccia per la sicurezza pubblica. Tuttavia gli investigatori stanno cercando di chiarire le ragioni che hanno spinto queste persone a muoversi all'interno di uno dei sistemi fognari più estesi degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - New York, il mistero degli uomini che spuntano dai tombini: indagini in corso tra Brooklyn e Queens

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Man Vanished in 2013 – 10 Years Later, Police Uncovered The Shocking Truth About

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