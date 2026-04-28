Dagli scavi per l' isola ecologica interrata spuntano antichi resti umani | in corso indagini della Soprintendenza

Da ravennatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i lavori per la costruzione di un’isola ecologica interrata a Faenza sono stati rinvenuti alcuni resti umani. Il ritrovamento, che risale con buona probabilità a epoche passate, ha portato l’apertura di un’indagine da parte della Soprintendenza competente. Le autorità stanno eseguendo verifiche per determinare l’origine e la provenienza dei resti trovati nel cantiere.

Nel corso del cantiere per la futura isola ecologica interrata di Faenza spuntano dei resti umani. Un ritrovamento che con tutta probabilità risale a tempi antichi, ma su cui ora saranno necessari ulteriori approfondimenti. Tutto sarebbe stato scoperto questa mattina nel corso dei lavori in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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