Dagli scavi per l' isola ecologica interrata spuntano antichi resti umani | in corso indagini della Soprintendenza

Durante i lavori per la costruzione di un’isola ecologica interrata a Faenza sono stati rinvenuti alcuni resti umani. Il ritrovamento, che risale con buona probabilità a epoche passate, ha portato l’apertura di un’indagine da parte della Soprintendenza competente. Le autorità stanno eseguendo verifiche per determinare l’origine e la provenienza dei resti trovati nel cantiere.

Nel corso del cantiere per la futura isola ecologica interrata di Faenza spuntano dei resti umani. Un ritrovamento che con tutta probabilità risale a tempi antichi, ma su cui ora saranno necessari ulteriori approfondimenti. Tutto sarebbe stato scoperto questa mattina nel corso dei lavori in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Catanzaro, resti umani trovati in un giardino privato: indagini in corsoABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta a Germaneto Una scoperta macabra ha scosso la zona di Germaneto, a Catanzaro, dove resti umani sono stati... "Isola ecologica interrata, circa due mesi di lavori"Sono iniziati i lavori in piazza delle Erbe a Faenza per la realizzazione dell’isola ecologica interrata. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cantieri per acqua, luce e internet. Roma nord vuole dimezzare la frequenza degli scavi; Il rinvenimento di due vittime dell’eruzione fuori porta Stabia a Pompei: prime analisi antropologiche e archeologiche; Pompei, due vittime riemergono dagli scavi: l’IA ricostruisce gli ultimi istanti; Pompei, la fuga disperata dall’eruzione rivive con l’intelligenza artificiale. Cantieri per acqua, luce e internet. Roma nord vuole dimezzare la frequenza degli scaviIl consiglio del municipio XV ha votato favorevolmente la modifica del regolamento per i sottoservizi: ecco le osservazioni per il Campidoglio ... romatoday.it MUNICIPIO XV, FORTI CANTIERI SOTTOSERVIZI, APPROVATO DOCUMENTO PER DIMEZZARE FREQUENZA DEGLI SCAVIdimezzamento della frequenza -che permetterà di evitare la continua riapertura di nuovi cantieri su strade appena sistemate, ... lagone.it Dagli scavi condotti nella piana di Yezreel, nel nord di Israele, emergono indizi sulla battaglia, narrata dalle Scritture, in cui perse la vita il re Giosia - facebook.com facebook Dagli scavi condotti nella piana di Yezreel, nel nord di Israele, emergono indizi sulla battaglia, narrata dalle Scritture, in cui perse la vita il re Giosia x.com