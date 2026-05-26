CyberAperITvo | il nostro modo di fare networking tra tecnologia imprese e territorio

Un evento dedicato al networking tra tecnologia, imprese e territorio si è svolto oggi senza presentazioni formali o slide. L’obiettivo era favorire incontri informali e scambi diretti tra i partecipanti. L’organizzazione ha scelto di evitare strutture convenzionali, puntando invece su interazioni libere e spontanee. La giornata ha visto coinvolti professionisti, aziende e rappresentanti locali, tutti impegnati in conversazioni e confronti diretti.

Quando abbiamo iniziato a pensare al CyberAperITvo, l’idea era chiara fin da subito: non volevamo organizzare il classico evento tecnico pieno di slide, formalità e persone sedute per ore ad ascoltare qualcuno parlare. Volevamo creare qualcosa di diverso, più diretto, più vero e soprattutto più utile per chi ogni giorno lavora nel mondo delle aziende, dell’IT e dell’innovazione. Da qui nasce il nome CyberAperITvo: un mix tra cybersecurity, tecnologia, networking e quel clima informale che secondo noi permette davvero alle persone di confrontarsi. Abbiamo scelto di organizzarlo a Modena perché negli ultimi anni per noi è diventata una zona sempre più centrale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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