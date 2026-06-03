Netturbini di quartiere nuove isole ecologiche intelligenti e il trasbordo dei rifiuti su strada | ecco come Micciché ha disegnato il futuro del servizio

Il sindaco uscente ha annunciato un nuovo bando per la raccolta differenziata, che prevede l’introduzione di netturbini di quartiere, nuove isole ecologiche intelligenti e il trasbordo dei rifiuti su strada. La presentazione è avvenuta nell’ultima conferenza stampa del mandato, nel foyer di un teatro cittadino. La riforma mira a modificare le modalità di raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio comunale.

La novità che inciderà sulle abitudini dei cittadini in materia di raccolta dei rifiuti, il sindaco uscente Franco Miccichè la ha riservata nell’ultima conferenza stampa del suo mandato dove, nel foyer del teatro Pirandello ha illustrato il nuovo bando della differenziata in città.Igiene urbana e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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