Rifiuti | Bando decennale a buon punto novità su isole ecologiche e lotta all' evasione

Durante l'ultima riunione della Commissione Ambiente, il presidente ha riferito che il bando decennale relativo ai rifiuti è in fase avanzata di definizione. Sono state inoltre annunciate novità riguardo alle isole ecologiche e alle misure per contrastare l'evasione fiscale nel settore dei rifiuti. Il settore sta lavorando per migliorare la gestione e la raccolta, con aggiornamenti che saranno comunicati a breve.

BRINDISI – “Siamo a buon punto”. È un cauto ma significativo segnale di ottimismo quello che arriva dal presidente della Commissione consiliare Ambiente, Roberto Quarta, al termine della seduta in cui il dirigente del settore, Danilo Morciano, affiancato dal funzionario Vincenzo Carella, ha fatto.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Arrivano le isole ecologiche per i rifiuti a Viterbo, quando e dove vengono installateInformatizzate, servono per evitare l'abbandono "selvaggio" e saranno collocate in tutto il territorio urbano incluse le frazioni Dopo un iter... Rifiuti abbandonati nelle isole ecologiche, il Comune si attiva: “Tornano i controlli e le sanzioni”Dopo diversi episodi di abbandono di rifiuti nelle isole ecologiche del centro storico di Riva del Garda, il Comune e la Comunità di valle Alto Garda... Contenuti e approfondimenti Decennale porta a porta. Calendario come strenna. E record rifiuti pro capiteCAPANNOLINel 2026 Capannoli festeggia i dieci anni dell’introduzione del porta a porta per la raccolta dei rifiuti. E il Comune guidato dalla sindaca Arianna Cecchini ha realizzato un calendario che ... lanazione.it Rifiuti: Salis, bando Amiu per stoccaggio 100 mila tonnellateAmiu il 15 ottobre procederà con un bando, ed è la prima volta della storia, per trovare un sito dove conferire, in emergenza, fino a 100 mila tonnellate. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia ... ansa.it