Rifiuti a Napoli vertice in Prefettura | piano per isole ecologiche e controlli

Oggi si è tenuto un incontro in Prefettura dedicato alla gestione dei rifiuti a Napoli. Al centro della discussione ci sono stati l'ampliamento delle isole ecologiche e l'aumento dei centri di raccolta comunali. Le autorità hanno esaminato le strategie per rafforzare i controlli e ottimizzare la raccolta differenziata in città. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma sono stati definiti alcuni interventi immediati.

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