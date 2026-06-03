Netanyahu se la prende pure con i leader europei | Non hanno fegato per combattere i barbari

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Netanyahu ha accusato i leader europei di non avere il coraggio di affrontare i gruppi armati. Ha criticato la loro mancanza di determinazione nel combattere i militanti considerati barbari. L’attacco arriva dopo che l’alleato statunitense ha lasciato intendere di non sostenere più le sue posizioni. Netanyahu ha inoltre difeso le operazioni militari condotte in Libano, sostenendo che siano necessarie per la sicurezza dello Stato.

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Un attacco piuttosto brusco nei confronti dei leader del Vecchio Continente. Quasi "scaricato" dall'alleato Donald Trump Benjamin Netanyahu prova a difendere le iniziative militari promosse in Libano. Il primo ministro israeliano si sente accerchiato nella sua guerra in Medio Oriente e prova a. 🔗 Leggi su Today.it

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