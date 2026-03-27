Il leader dell'opposizione ha rivolto un attacco diretto a un collega di partito, definendolo inadatto a governare. Entrambi siedono tra i banchi delle opposizioni, ma hanno posizioni molto diverse su diversi temi e sulle azioni del governo attuale. Un altro esponente dell'opposizione ha invece rivolto critiche a un altro leader, senza fare riferimenti diretti a fatti specifici.

Entrambi siedono tra i banchi delle opposizioni ma hanno posizioni piuttosto divergenti su molti temi e su quello che fa - o non fa - il governo Meloni. Uno è deputato e l'altro è senatore: entrambi sono leader di partito. Sui social va in scena l'ennesimo scontro tra Giuseppe Conte e Carlo Calenda. Tema della discordia? Le spese militari. Il presidente del Movimento 5 stelle ha pubblicato su X un post in cui critica l'esecutivo per l'incremento degli investimenti nella difesa. "Dopo giorni difficili per il governo arriva un riconoscimento per Meloni: è quello di Rutte della Nato per aver superato in un solo anno il 2 per cento del Pil sulle spese militari". 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Conte attacca Meloni e Calenda se la prende con il leader M5s: "Sei inadatto a governare"

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