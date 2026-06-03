Netanyahu | i leader europei non hanno fegato per combattere i barbari

Da imolaoggi.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo ministro israeliano ha accusato i leader europei di mancanza di coraggio nel fronteggiare le minoranze islamiche radicali. Ha affermato che i governi europei tollerano le azioni di gruppi estremisti e non affrontano adeguatamente le minacce. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, criticando le politiche di integrazione e sicurezza adottate in diversi Paesi europei. Nessuna risposta ufficiale è stata ancora diffusa dai governi coinvolti.

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Benjamin Netanyahu si è scagliato contro i leader europei, come il presidente francese Emmanuel Macron, che hanno criticato le azioni militari di Israele. “Il modo in cui i leader europei assecondano le minoranze islamiche radicali nei propri Paesi è vergognoso“, ha affermato in un’intervista a Cnbc. “Sanno che stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, quella che salverà la nostra civiltà contro questi barbari”, ha aggiunto.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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