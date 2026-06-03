Netanyahu | i leader europei non hanno fegato per combattere i barbari

Il primo ministro israeliano ha accusato i leader europei di mancanza di coraggio nel fronteggiare le minoranze islamiche radicali. Ha affermato che i governi europei tollerano le azioni di gruppi estremisti e non affrontano adeguatamente le minacce. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, criticando le politiche di integrazione e sicurezza adottate in diversi Paesi europei. Nessuna risposta ufficiale è stata ancora diffusa dai governi coinvolti.

Benjamin Netanyahu si è scagliato contro i leader europei, come il presidente francese Emmanuel Macron, che hanno criticato le azioni militari di Israele. “Il modo in cui i leader europei assecondano le minoranze islamiche radicali nei propri Paesi è vergognoso“, ha affermato in un’intervista a Cnbc. “Sanno che stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, quella che salverà la nostra civiltà contro questi barbari”, ha aggiunto.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Netanyahu.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Come si orientano i piccioni viaggiatori: hanno un "sesto senso" nel fegato

Venti persone malate ad aprile hanno ottenuto un fegato sano: è recordNel mese di aprile, venti pazienti hanno ricevuto un trapianto di fegato presso un centro di assistenza sanitaria nella regione.

Temi più discussi: Netanyahu contro i leader europei, 'non hanno il fegato per combattere i barbari'; Libano, Macron si rivolge all’Onu: Francia e Italia lavorano per una nuova forza Unifil; L'Ue spinge sulle sanzioni a Ben Gvir, il dossier al vertice; Israele controllerà sempre più parti di Gaza, Netanyahu: Arriveremo al 70%. Ma non esclude un'annessione totale. L'Onu inserisce Tel Aviv nella black list per le violenze sessuali nelle zone di guerra.

#Netanyahu attacca i leader europei: Vergognoso il modo in cui assecondano le minoranze islamiche radicali nei propri Paesi. Stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di schierarsi dalla parte giusta, quella che salverà la nostra civil x.com

Netanyahu si scaglia contro i leader europei: non hanno il fegato per combattere i barbariBenjamin Netanyahu si è scagliato contro i leader europei, come il presidente francese Emmanuel Macron, che hanno criticato le azioni militari di Israele. Il modo in cui i leader europei assecondano ... msn.com

Netanyahu minimizza i dissensi con Trump sull'Iran e attacca i leader europeiSostiene che i 'disaccordi tattici' si risolvono e che concordano nell'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare; critica Macron e la reazione europea ... laregione.ch

Il leader dell'opposizione turca estromesso attira una grande folla anti-Erdogan ad Ankara reddit