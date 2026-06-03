Netanyahu ignora Trump e bombarda ancora | almeno 17 morti e 48 feriti in Libano

Un attacco aereo ha colpito un’area nel sud del Libano, causando almeno 17 morti e 48 feriti. L’attacco è stato condotto senza l’approvazione di alleati internazionali e ha seguito una telefonata tesa tra il primo ministro israeliano e il presidente degli Stati Uniti. Non sono stati forniti dettagli sul bersaglio, ma l’intervento ha provocato una forte risposta di protesta internazionale.

Malgrado le proteste della comunità internazionale e una telefonata particolarmente tesa con Donald Trump, convinto che le operazioni militari israeliane in Libano stiano complicando le trattative di pace con l’Iran, Benjamin Netanyahu prosegue sulla propria linea e ordina nuovi bombardamenti su Beirut. Secondo il ministero della Salute libanese, nelle ultime 12 ore i raid dell’Idf si sono intensificati, provocando la morte di almeno 17 persone e il ferimento di altre 48. Gli attacchi hanno colpito numerose località del Libano meridionale. Due persone sono morte in un bombardamento su Deir Qanun Ras al Ain, nel distretto di Tiro, mentre altri raid hanno interessato Majdel Selm, Deir Qanun an Nahr e l’area compresa tra Haddatha e Rashaf. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Netanyahu Pays Trump for Oil, Then a Missile Appears | Al Satire Video

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