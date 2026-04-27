Iran la guerra in diretta | negoziati ancora in stallo Araghchi incontra Putin Israele bombarda il Libano almeno 14 morti

Le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti continuano a crescere, con i negoziati di pace che sono ancora in fase di stallo. Mentre un rappresentante iraniano si incontra con il presidente russo, Israele ha lanciato attacchi aerei nel Libano, causando almeno 14 vittime. La situazione nel Medio Oriente resta instabile, con sviluppi che si susseguono rapidamente e coinvolgono più attori della regione.