Iran la guerra in diretta | negoziati ancora in stallo Araghchi incontra Putin Israele bombarda il Libano almeno 14 morti
Le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti continuano a crescere, con i negoziati di pace che sono ancora in fase di stallo. Mentre un rappresentante iraniano si incontra con il presidente russo, Israele ha lanciato attacchi aerei nel Libano, causando almeno 14 vittime. La situazione nel Medio Oriente resta instabile, con sviluppi che si susseguono rapidamente e coinvolgono più attori della regione.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: negoziati di pace ancora in stallo, intanto Teheran dialoga con la Russia. Israele riprende a bombardare il Libano e causa almeno 14 morti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Iran, la guerra in diretta, tregua in bilico: Israele bombarda il libano, Teheran chiude Hormuz. Trump: “Solo scaramucce”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: La tregua tra vacilla dopo che Israele ha pesantemente bombardato il Libano...
La guerra si allarga: ancora raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 1 mese'. Israele attacca Hezbollah: 31 morti. La Mezzaluna Rossa: 'Finora 555 morti'Una persona è morta e altre due sono rimaste «gravemente ferite» dopo che i detriti di un missile iraniano intercettato hanno provocato un incendio...
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Guerra Usa-Iran, i punti chiave dei negoziati: dal nucleare ai missili; Iran, svuotate scorte di missili e bruciati miliardi di dollari: ecco quanto è costata la guerra agli Usa; Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'; Iran, Caracciolo: Religione esaspera i conflitti. La guerra sta diventando impopolare negli USA.
Iran, la guerra in diretta: negoziati ancora in stallo, Araghchi incontra Putin. Israele bombarda il Libano, almeno 14 mortiLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: negoziati di pace ancora in stallo, intanto Teheran dialoga con la Russia ... fanpage.it
Guerra Iran, Teheran propone accordo su riapertura dello Stretto di Hormuz: «Negoziati sul nucleare dopo revoca del blocco»L'Iran ha presentato agli Stati Uniti, tramite mediatori pakistani, una nuova proposta per raggiungere un accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz in Medio Oriente e porre fine ... ilmattino.it
L'Iran ha presentato agli Usa una nuova proposta per riaprire Hormuz e terminare la guerra. Lo riporta Axios, citando un funzionario statunitense e due fonti. I negoziati sul nucleare sarebbero rinviati ad una fase successiva per superare lo stallo tra i due Pa x.com
Iran a Usa, proposta per un accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz . 'Ma i negoziati sul nucleare devono essere rinviati a data da destinarsi' #ANSA - facebook.com facebook