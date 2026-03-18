Libano attacchi israeliani nel centro di Beirut | almeno sei morti e 24 feriti

Nel centro di Beirut, si sono verificati attacchi israeliani che hanno causato almeno sei morti e 24 feriti. Le operazioni sono state condotte nelle ultime ore e hanno interessato diverse aree della capitale libanese. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati comunicati dettagli sulle modalità dell’intervento. La popolazione locale si trova nel caos e in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Almeno sei persone sono morte e 24 sono rimaste ferite a causa degli ultimi attacchi israeliani in Libano. In particolare è stata colpita la capitale Beirut, dove – secondo le Forze di difesa dello Stato ebraico – si troverebbero infrastrutture di Hezbollah. In precedenza l’esercito israeliano aveva emesso un ordine di evacuazione per un edificio nel quartiere di Bachoura, nel centro di Beirut. Iran, Trump: "Sono deluso dalla NATO. Quando non ci aiutano è qualcosa a cui dobbiamo pensare" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, attacchi israeliani nel centro di Beirut: almeno sei morti e 24 feriti Articoli correlati Guerra in Medio Oriente. I Pasdaran: "Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz". Attacchi israeliani in Libano: almeno 11 mortiMercoledì 4 marzo, quinto giorno di guerra in Medio Oriente dopo l'attacco sferrato dagli Usa e da Israele sull'Iran. Libano, gli escavatori rimuovono macerie nel sud di Beirut dopo gli attacchi israelianiGli escavatori nella periferia sud di Beirut hanno iniziato a rimuovere i detriti dopo gli attacchi israeliani. Contenuti e approfondimenti su Libano attacchi israeliani nel centro... Temi più discussi: Libano: attacchi israeliani contro l’istituto al-Qard al-Hassan; Medio Oriente, nuovi attacchi israeliani contro Libano e Iran; Siria: migliaia di persone stanno rientrando dal Libano a causa degli attacchi israeliani; Raid più intensi sul Libano: così Israele vuole regolare i conti con Hezbollah. Libano, nuovi attacchi israeliani a Beirut e nel Sud del PaeseVigili del fuoco al lavoro dopo un attacco aereo israeliano nella notte sui sobborghi meridionali di Beirut, in Libano. I raid, ha riferito l'agenzia ufficiale Ani, hanno colpito all'alba tre quartier ... msn.com Fino a eliminare Hezbollah. Israele avanza via terra nel sud del Libano, operazione ad alto rischioL’offensiva si intensifica e allarga per smantellare i centri di comando e le infrastrutture logistiche di Hezbollah e creare una zona cuscinetto. Una ... huffingtonpost.it Il Libano si conferma il fronte più caldo del conflitto in Asia occidentale. Le forze armate israeliane hanno annunciato l’avvio di operazioni terrestri nel sud del Paese, definite “mirate”, contro postazioni ritenute strategiche di Hezbollah. Parallelamente, Israele h - facebook.com facebook Rivedi l'ultima edizione del #TG2000 #17marzo #Iran #Israele #Trump #Libano #Ucraina #maltempo #ReferendumGiustizia #PapaLeoneXIV #Gaza #Sudan #Pakistan #Afghanistan #Mattarella @vinmorgante @tg2000it x.com