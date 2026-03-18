Libano attacchi israeliani nel centro di Beirut | almeno sei morti e 24 feriti

Da lapresse.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro di Beirut, si sono verificati attacchi israeliani che hanno causato almeno sei morti e 24 feriti. Le operazioni sono state condotte nelle ultime ore e hanno interessato diverse aree della capitale libanese. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati comunicati dettagli sulle modalità dell’intervento. La popolazione locale si trova nel caos e in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Almeno sei persone sono morte e 24 sono rimaste ferite a causa degli ultimi attacchi israeliani in Libano. In particolare è stata colpita la capitale Beirut, dove – secondo le Forze di difesa dello Stato ebraico – si troverebbero infrastrutture di Hezbollah. In precedenza l’esercito israeliano aveva emesso un ordine di evacuazione per un edificio nel quartiere di Bachoura, nel centro di Beirut. Iran, Trump: "Sono deluso dalla NATO. Quando non ci aiutano è qualcosa a cui dobbiamo pensare" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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