Venti persone malate ad aprile hanno ottenuto un fegato sano | è record

Nel mese di aprile, venti pazienti hanno ricevuto un trapianto di fegato presso un centro di assistenza sanitaria nella regione. L'équipe medica, guidata da un professore, ha completato con successo tutti gli interventi, raggiungendo un nuovo record. Questa cifra rappresenta il maggior numero di trapianti realizzati in un singolo mese dall'istituto, confermando la posizione di rilievo a livello nazionale e internazionale.

La sanità padovana si conferma ai vertici su scala nazionale e non solo. Nel mese di aprile l'équipe diretta dal professor Umberto Cillo ha portato a termine con successo 20 trapianti di fegato: un record assoluto che consacra il centro padovano tra le eccellenze nazionali e internazionali nel.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Firenze, uno sportello contro il burn out di familiari e caregiver delle persone malateFirenze, 10 aprile 2026 – Uno sportello per aiutare chi aiuta e non lasciare soli le persone che assistono familiari malati cronici o disabili. Torna il "Florence Vintage Market": moda per sostenere l'assistenza alle persone gravemente malateA Firenze, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, si svolgerà la 12ª edizione del Florence Vintage Market, il mercato dedicato ad abiti, accessori e...