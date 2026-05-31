I piccioni, nonostante i chilometri che fanno ogni giorno, riescono sempre a trovare la strada del ritorno verso il loro nido. Ma come fanno? Secondo gli studiosi utilizzano diverse tecniche tra cui il campo magnetico terrestre, che funge da bussola naturale. Inoltre gli esperti hanno scoperto che speciali cellule immunitarie presenti nel fegato dei piccioni potrebbero rispondere ai campi magnetici. “Il senso magnetico è stato un mistero per quasi 100 anni. Ora pensiamo di aver individuato un meccanismo semplice ma davvero incredibile che spiega come possa funzionare”, ha detto Martin Wikelski, direttore del Dipartimento di Migrazione presso l’Istituto “Max Planck” per il Comportamento Animale di Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Come si orientano i piccioni viaggiatori: hanno un "sesto senso" nel fegato

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