Il premier israeliano ha dichiarato che le differenze con l’amministrazione americana riguardano solo aspetti tattici, negando una crisi tra i due paesi. Tuttavia, in Libano si registra un’escalation delle tensioni, con incrementi di attività militare e scontri. Netanyahu ha comunque sottolineato la coesione strategica con gli Stati Uniti, ridimensionando le voci di divergenze. La situazione in Libano resta instabile, mentre le dichiarazioni del premier mirano a rassicurare sulla collaborazione con gli alleati.

Il leader israelianoBenjamin Netanyahuprova a raffreddare le voci di una frattura con il presidente americanoDonald Trumpsul dossier iraniano. In un’intervista aCNBC, il premier israeliano ha spiegato che tra lui e il presidente statunitense possono emergere “disaccordi tattici” ma non divergenze sostanziali sugli obiettivi strategici. “A volte abbiamo, come accade nelle migliori famiglie, questi disaccordi tattici. Matroviamo sempre il modo di appianarli“, ha dichiarato Netanyahu, sottolineando come entrambi condividano lapriorità di impedire all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare e di rappresentare una minaccia per Israele. Il leader... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Netanyahu: ‘Con Trump solo divergenze tattiche’, ma in Libano continua l’escalation

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Netanyahu VOWS TO DEFY Trumps Iran Ceasefire FINGER ON TRIGGER: Shocking Declaration | Watch

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