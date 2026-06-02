Il presidente della Repubblica ha deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria, accompagnato dal ministro della Difesa. La cerimonia si è svolta il 2 giugno 2026 in occasione della Festa della Repubblica. Successivamente, Mattarella e il premier hanno partecipato alla sfilata in via dei Fori Imperiali. La manifestazione ha visto la presenza di autorità e rappresentanze istituzionali, con l’obiettivo di celebrare la ricorrenza nazionale.

ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha deposto all’Altare della Patria una corona d’alloro. Alla cerimonia hanno partecipato i presidenti del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alle 10, ai Fori Imperiali, la tradizionale parata militare, con il capo dello Stato e le alte cariche dello Stato. La festa per gli 80 anni della Repubblica continuerà questa sera, 2 giugno 2026, in piazza del Quirinale con il grande evento i ‘Volti della Repubblica’, sempre alla presenza del presidente Mattarella. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Festa della Repubblica, 2 giugno 2026: Mattarella e Meloni all’altare della Patria. E alla sfilata in via dei Fori Imperiali (Foto)

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