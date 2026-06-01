Il 2 giugno, festa della Repubblica, il presidente della Repubblica ha pronunciato un discorso al Quirinale. Durante l’intervento, ha sottolineato l’importanza di far prevalere la forza della legge rispetto alla prepotenza delle armi. Ha ricordato la collocazione storica della celebrazione e il ruolo delle istituzioni nel mantenere l’ordine e la legalità. Il discorso è stato trasmesso in diretta e si è concentrato sul rispetto delle norme e sulla responsabilità delle istituzioni.

Nel suo intervento al Quirinale, il Capo dello Stato ha ricordato come la collocazione internazionale dell'Italia sia sempre stata coerente con i valori sanciti dalla Costituzione e con l'impegno a favore della pace, della cooperazione e del rispetto del diritto internazionale In occasione de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Quirinale.

© Ilgiornaleditalia.it - 2 giugno festa della Repubblica, Mattarella al Quirinale: “Prevalga forza della legge e non prepotenza delle armi” - VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Presidenza della Repubblica Italiana Quirinale, Presidente Cavaliere Attilio De Lisa 2 giugno 2026

Notizie e thread social correlati

2 Giugno, Mattarella rilancia l’Italia nel nuovo ordine multilaterale: “La forza della legge prevalga sulle armi”Il 2 giugno, durante un concerto per il Corpo diplomatico in occasione della Festa della Repubblica, il presidente ha affermato che l’Italia sostiene...

Festa della Repubblica, il 2 giugno cambia il palinsesto di Rai1: parata e serata evento con Mattarella al QuirinaleIl 2 giugno, Rai1 modifica il palinsesto per celebrare gli 80 anni della Repubblica.

Temi più discussi: Festa della Repubblica; 2 Giugno. Milano celebra l'80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana; Festa della Repubblica: il programma del 2 giugno; 2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Napoli.

Domani #2giugno, in occasione della Festa della #Repubblica, tutti i musei delle Gallerie degli Uffizi saranno aperti gratuitamente e con orario ordinario. Per info e orari visita il nostro sito uffizi.it x.com

Cose da fare: Festa della Repubblica reddit

Festa della Repubblica, musei gratis il 2 giugno: ecco doveIn vista dell'80° anniversario della Repubblica Italiana, musei e parchi archeologici statali di tutto il Paese saranno aperti gratuitamente in via eccezionale. Lo ha annunciato il ministero della Cul ... tg24.sky.it

Meteo, le previsioni per la Festa del 2 giugno: ecco dove saranno i temporaliCome sarà il tempo per il giorno della Festa della Repubblica? Le previsioni meteo per il 2 giugno in Italia e a Roma dove ci sarà la parata ... gazzetta.it