Il ministro della Difesa ha negato di essere coinvolto in una lite con il presidente del Consiglio, affermando che non ci sono dissidi tra loro. La discussione sulla legge elettorale riguarda l’eliminazione dei collegi uninominali e l’introduzione di un premio di maggioranza del 40%. La nuova normativa prevede che il premio venga assegnato in modo da garantire la maggioranza in Parlamento.

? Domande chiave Come cambierà il voto con l'eliminazione dei collegi uninominali?. Perché la nuova legge elettorale prevede un premio di maggioranza al 40%?. Chi sceglierà i candidati se le liste diventeranno totalmente bloccate?. Quali conseguenze avrà il Premierato sulla stabilità del governo?.? In Breve Raffaele Fitto gestisce critiche europee sui fondi per il caro energia.. Nuova legge elettorale prevede soglie di sbarramento al 3% e 10%.. Premio di maggioranza previsto se una coalizione supera il 40% dei voti.. Calenda e Azione rappresentano alternativa centrista al sistema proporzionale proposto..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crosetto smentisce la lite con Meloni: difesa, no ai dissidi

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