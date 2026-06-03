Gli attuali pm di Pavia non hanno trovato elementi che dimostrino che l’ex pm Mario Venditti fosse stato corrotto dalla famiglia Sempio. La procura ha concluso le indagini senza riscontrare prove a sostegno di questa ipotesi, affermando che non ci sono elementi che collegano Venditti a eventuali corruzioni. La conferma arriva dopo un approfondito esame delle prove disponibili.

Secondo il Tg1, invece, sarebbero emersi elementi che aggraverebbero le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicenda L’ex pm di Pavia Mario Venditti non sarebbe stato corrotto dalla famiglia Sempio come ipotizzato dagli attuali pm della procura di Pavia. Durante una perquisizione dei carabinieri della sezione Omicidi del Nucleo investigativo di Milano avvenuta lo scorso 14 maggio in via Canova a Garlasco, dove vivono i genitori di Andrea Sempio, era stato trovato un appunto con su scritto: “Venditti gip archivia X 20-30 euro”. I pm di Pavia, quindi, avevano trasmesso per competenza gli atti alla procura di Brescia, che aveva aperto un’indagine a carico di Mario Venditti con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Garlasco, l’ex pm di Pavia Mario Venditti non fu corrotto dai Sempio: “Nessun elemento contro di lui”

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