I primi test di viabilità hanno evidenziato difficoltà nella convivenza tra biciclette e pedoni nel tratto di Gualfredotto. Si registrano tensioni e possibili rischi di caos, con alcuni utenti che segnalano problemi di sicurezza. La presenza di ciclisti e pedoni che condividono gli stessi spazi crea situazioni di conflitto, mentre le autorità monitorano la situazione in attesa di eventuali interventi. Nessuna modifica immediata è stata ancora adottata, ma le criticità sono sotto osservazione.

La curiosità era in qualche modo da mettere in preventivo. E infatti nei primissimi giorni dopo l’apertura al traffico il neonato ponte Nencioni è stato preso letteralmente preso d’assalto dai fiorentini rimasti lontani dalle spiagge che si sono precipitati a Bellariva e a Gavinana per salire ’a bordo’ e vedere da vicino l’effetto che fa. Un’occasione anche per iniziare a capire come orientarsi con le nuove viabilità alternative nella zona sud della città. Ma, con il taglio del nastro avvenuto solo sabato 30 maggio e con gran parte della città in trasferta per il ponte della festa della Repubblica, è stato impossibile finora valutare come e dove la viabilità nei due rioni ha preso a ’spalmarsi’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nencioni, primi test di viabilità. Incognita caos in Gualfredotto. Bici e pedoni, convivenza difficile

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