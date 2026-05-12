La difficile convivenza dell’Islam in Europa
Il rapporto tra l’Islam e l’Europa è caratterizzato da una convivenza complessa, fatta di sfide e di tensioni. Recentemente, si sono intensificati i dibattiti sul rispetto delle differenze culturali e sulla presenza della religione islamica nei diversi paesi europei. In questo contesto, vengono analizzate le varie sfaccettature di questa relazione, senza tralasciare le problematiche legate all’integrazione e al rispetto reciproco.
Roma, 12 mag – Il “ filosofo con il martello ” Friedrich Nietzsche pur deprecando le religioni abramiche che riteneva figlie della paura, ammirava la vitalità e lo spirito guerriero islamico. Al contrario del cristianesimo che disprezzava come religione da schiavi, definiva l’Islam “ultima religione con la spada” per le sue virtù marziali. Una grande aggressività. L’Islam infatti ha dimostrato in tutta la sua storia una grande aggressività iniziata con l’espansione dal VII secolo dell’era volgare fino ai nostri giorni. Battuti militarmente – dopo aver devastato per secoli con le scorrerie piratesche l’Europa – ritentano ora una conquista diversa.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
La Batalla Olvidada que Detuvo el Avance del Islam en Europa.
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