Sul ponte Nencioni di Firenze si sono già sollevate polemiche per la presenza di ciclisti e pedoni che condividono la stessa corsia. La struttura, dedicata alle sorelline uccise nella strage mafiosa del 1993, è stata inaugurata da poco. Le prime criticità riguardano la sicurezza, con alcuni che sottolineano i rischi di questa convivenza tra due categorie di utenti. Non sono stati ancora adottati interventi specifici per separare pedoni e ciclisti.

Prime criticità e prime polemiche sul ponte Nencioni, appena inaugurato. Firenze lo ha dedicato a Caterina e Nadia Nencioni, sorelline uccise nella strage mafiosa di via dei Georgofili del 1993. Ed è il primo nuovo attraversamento sull’Arno in quasi cinquant’anni, realizzato nell’ambito della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. Ma l’inaugurazione, come sottolinea l’interrogazione di “Sinistra Progetto Comune”, primo firmatario Dmtriij Palagi, ha aperto immediatamente una discussione tra chi abita e si sposta nei rioni collegati: il ponte non ha piste ciclabili dedicate, bensì percorsi ciclopedonali promiscui (marciapiedi condivisi da pedoni e biciclette sulla stessa superficie). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Firenze, ponte Nencioni: pericoloso far circolare nella stessa corsìa ciclisti e pedoni

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