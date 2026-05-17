Matera il coro celebra Antonio Guanti con un brano inedito

A Matera, un coro ha interpretato un brano inedito scritto da Antonio Guanti, dedicato a lui. La composizione musicale e il testo sono stati presentati durante l’evento, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sul significato. Le escursioni nel trekking sono state trasformate in musica, anche se non sono state fornite informazioni su come siano state adattate o rappresentate. La cerimonia si è svolta in un contesto pubblico, con la partecipazione del coro e di alcuni presenti.

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? Domande chiave Cosa nasconde il testo scritto da Antonio Guanti per questo brano?. Come sono state trasformate le escursioni nel trekking in musica?. Perché il compositore Giorgio Susana ha scelto proprio quelle parole?. Dove si svolgerà la prima esecuzione assoluta di questa nuova opera?.? In Breve Compositore Giorgio Susana scrive il brano Silenzio con testi di Antonio Guanti.. Evento inserito nella rassegna In Canto Materano 2026 sostenuta dal Comune.. Concerto ospitato nel Salone di Palazzo Bernardini in Piazza del Sedile 9.. Il brano nasce dalle esperienze escursionistiche di Guanti con CAI Matera.. Questa sera il Salone di Palazzo Bernardini a Matera ospiterà il concerto Voci di Maggio, un evento organizzato dal Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina APS sotto la direzione del maestro Carmine Antonio Catenazzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, il coro celebra Antonio Guanti con un brano inedito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Linda strega la giuria di San Casciano con un suo brano inedito Leggi anche: “Canzone estiva” è il titolo del nuovo brano inedito di Annalisa