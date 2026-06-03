Il 3 giugno 2026 si celebra la Giornata mondiale della bicicletta, istituita dalle Nazioni Unite. La ricorrenza, che si sta trasformando da un evento ambientalista a una celebrazione di uno stile di vita, evidenzia come le due ruote siano diventate parte integrante del quotidiano e dello spazio pubblico. I dati sulla sicurezza stradale, considerati critici, spingono a promuovere una maggiore diffusione delle biciclette come mezzo di mobilità sostenibile.

I l 3 giugno 2026 si celebra la Giornata mondiale della bicicletta, una ricorrenza istituita dalle Nazioni unite che, anno dopo anno, sta smettendo di essere un semplice appuntamento ecologista per trasformarsi nel racconto di una metamorfosi quotidiana. Muoversi pedalando, infatti, non è più solo una scelta legata al tempo libero o al benessere personale, ma è un nuovo modo di concepire lo spazio urbano. Solo 4 italiani su 10 vanno a piedi o in bici, al nord sono più attivi e Bolzano è al top X Giornata mondiale della bicicletta: una nuova cultura della strada. Perché l e due ruote diventino davvero un mezzo di trasporto quotidiano alla portata di tutti s ervono però leggi e norme per la sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella Giornata mondiale della bicicletta 2026 possiamo dirlo: le due ruote non sono più una scelta salutista, ma una filosofia di vita che ridisegna lo spazio pubblico. I dati pessimi sulla sicurezza stradale? Lo stimolo per accelerare la rivoluzione

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