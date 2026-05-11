È un tema sempre più presente nei libri ma soprattutto nella vita Una scelta di libertà? Un’alternativa alla famiglia tradizionale? Una necessità?

Negli ultimi anni si sono moltiplicati libri che raccontano storie di donne che scelgono di vivere con altre donne, un fenomeno che si riscontra in diversi paesi, dalla Danimarca alla Corea del Sud fino all’Italia. Questa tendenza, sempre più presente nella letteratura e nella vita quotidiana, mette in evidenza un tema che riguarda le possibilità di scelta e le relazioni tra donne. Il magazine The Atlantic ha dedicato spazio a questa crescita, analizzando il filo comune tra le narrazioni.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti È un tema sempre più presente in letteratura, ma soprattutto nella vita. Una scelta di libertà? Un’alternativa alla famiglia tradizionale? Una necessità? La risposta, forse, ci riguarda da vicino Dalla Danimarca alla Corea del Sud, fino all’Italia. Il magazine The Atlantic, fonte costante di riflessioni intelligenti sui cambiamenti, ha raccontato un’ondata di libri con trama comune: donne che scelgono di vivere con altre donne. Non coinquiline per necessità, non sorelle di sangue, non coppie di amanti. O, forse, anche questo. Ma soprattutto donne che decidono, in modo spesso politicamente consapevole, di “mettere su casa” insieme.🔗 Leggi su Iodonna.it

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