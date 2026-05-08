L’Ausl di Parma non utilizza i kit per il monitoraggio domiciliare dei pazienti cronici

L’Ausl di Parma ha confermato di non impiegare i kit per il monitoraggio domiciliare dei pazienti cronici. Nel frattempo, una comunicazione regionale indica che sono stati acquistati 464 kit assistenziali destinati al telemonitoraggio a domicilio, con un costo totale di circa 450.000 euro. La differenza tra le due informazioni solleva domande sulla distribuzione e l’utilizzo di queste risorse sanitarie.

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“La Regione mi ha comunicato che 464 kit assistenziali per il telemonitoraggio domiciliare dei pazienti cronici costati quasi 450.000 euro giacciono inutilizzati da quasi due anni nei magazzini dell’AUSL di Parma.” Lo dichiara il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate La Asl attiva la telemedicina: monitoraggio da remoto e un'app dedicata, come cambia l'assistenza per i pazienti croniciAsl Foggia ha attivato l’infrastruttura regionale di telemedicina, per la presa in carico da remoto dei pazienti cronici. Sensori ad alta tecnologia per il monitoraggio del diabete consegnati al domicilio dei pazientiSensori di ultima generazione per il monitoraggio continuo del diabete, consegnati direttamente al domicilio dei pazienti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cercasi sogni… sogniamoli insieme, torna il Meeting giovani dal 6 all’8 maggio con oltre 1.000 studenti coinvolti tra città a provincia; Al via a maggio a Fidenza i Gruppi di Cammino organizzati da Uisp e Azienda Usl di Parma; Casa della Salute dal Pablo al Maggiore: Non valutato l'impatto su 35 mila cittadini, tra cui molti anziani; Fiazza (Lega) critica l'Ausl di Parma: 110mila euro in più per un nuovo direttore della comunicazione sono uno schiaffo ai contribuenti - Video. Fiazza (Lega) critica l'Ausl di Parma: 110mila euro in più per un nuovo direttore della comunicazione sono uno schiaffo ai contribuenti - VideoMentre i cittadini affrontano liste d’attesa infinite e un aumento delle tasse regionali per 450 milioni di euro, l’AUSL di Parma decide di spendere 110.000 euro all’anno per un ulteriore direttore d ... gazzettadiparma.it Emilia-Romagna. Ecco i nuovi Dg. A Parma e Ferrara guideranno sia le Ausl e le Ao, in processo di unificazioneA Parma, Anselmo Campagna, a Ferrara Nicoletta Natalini. A guidare l’Ausl di Reggio Emilia sarà Davide Fornaciari. A Modena scelto Luca Baldino all‘Aou e Mattia Altini all’Ausl. A Bologna indicati ... quotidianosanita.it Blitz dei carabinieri del Reparto per la Tutela Agroalimentare di Parma insieme al personale dell'Ausl di Reggio. I complimenti del ministro Lollobrigida - facebook.com facebook