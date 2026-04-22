Medicina e Ai | ricerca su pazienti cronici

Un progetto di ricerca condotto presso un’università italiana si concentra sull’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare i trattamenti dei pazienti affetti da condizioni croniche. Lo studio coinvolge l’analisi di dati clinici di pazienti con patologie a lungo termine, con l’obiettivo di sviluppare strumenti che supportino decisioni mediche più precise. La ricerca mira a integrare le tecnologie digitali nelle pratiche cliniche quotidiane, con un’attenzione particolare alla personalizzazione delle terapie.

Migliorare i trattamenti ai pazienti cronici grazie all’ intelligenza artificiale. L’ Università di Pavia è coinvolta nel progetto europeo Guide-Ai finanziato con 9,8 milioni da una partnership pubblico-privata tra la European Federation of Pharmaceutical industries and associations (Efpia, i cui membri AstraZeneca, Gsk e Takeda sono partner del progetto) e la Commissione europea. L’obiettivo è utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per sviluppare “navigator“ di linee guida. "L’Università di Pavia coordinerà la componente tecnologica e lo sviluppo dei navigator - spiega Enea Parimbelli (nella foto) del dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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