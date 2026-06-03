Nel piccolo borgo torna di scena la tradizione | tutto pronto per la Sagra della ciliegia

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, il borgo ospiterà nuovamente la Sagra della Ciliegia, con spettacoli serali di musica e intrattenimento. La manifestazione prevede eventi quotidiani che coinvolgono la comunità locale e i visitatori, creando un’atmosfera di festa e aggregazione. La sagra rappresenta un momento tradizionale per il paese, che si prepara ad accogliere pubblico durante tutto il fine settimana.

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, Longiano torna ad animarsi con spettacoli ogni sera, tra musica, intrattenimento e un’atmosfera tutta da vivere in occasione della Sagra della Ciliegia. Passeggiando tra le vie del borgo, i partecipanti troveranno il mercato ortofrutticolo e gli hobbisti, pronti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Lari, torna la sagra della ciliegia: 14 varietà IGP da scoprireLa sagra della ciliegia torna a Lari, con un mercato dedicato ai produttori locali dal 10 al 15 giugno.

Sezze, torna la Sagra del Carciofo con la 55ª edizione: tradizione, spettacoli e buon cibo nel cuore della cittàA Sezze si avvicina la 55ª edizione della Sagra del Carciofo, prevista per il 18 e 19 aprile 2026.

Temi più discussi: Volastra da Bere, il borgo del vino torna tra terrazze e cantine delle Cinque Terre; Festa della Ciliegia a Bacchereto 2026: 31ª edizione tra sapori toscani e maioliche antiche nel castello; Ponte del 2 giugno in Italia, i migliori eventi regione per regione: sagre, festival ed esperienze; Notte bianca, Montiano Divino e Mercanti saraceni. Poi speed dates e hit anni '90: tutto il weekend nel Cesenate.

Sagra della Badessa, un tuffo nel MedioevoNel fine settimana torna la rievocazione storica. Attorno al municipio verrà ricreato un antico borgo con arti, mestieri e giochi ... msn.com

Colle Val d’Elsa. Torna la Sagra della MiseriaNei fine settmana di giugno l’atteso evento. Cucina toscana e attività benefiche . msn.com