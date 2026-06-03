Nel piccolo borgo torna di scena la tradizione | tutto pronto per la Sagra della ciliegia
Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, il borgo ospiterà nuovamente la Sagra della Ciliegia, con spettacoli serali di musica e intrattenimento. La manifestazione prevede eventi quotidiani che coinvolgono la comunità locale e i visitatori, creando un’atmosfera di festa e aggregazione. La sagra rappresenta un momento tradizionale per il paese, che si prepara ad accogliere pubblico durante tutto il fine settimana.
Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, Longiano torna ad animarsi con spettacoli ogni sera, tra musica, intrattenimento e un’atmosfera tutta da vivere in occasione della Sagra della Ciliegia. Passeggiando tra le vie del borgo, i partecipanti troveranno il mercato ortofrutticolo e gli hobbisti, pronti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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